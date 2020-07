Calciomercato Napoli, ADL scatenato: “Vuole 4 colpi dal Real Madrid”

Napoli Calcio Mercato

CALCIO NAPOLI – Da dove iniziare? Forse dal fatto che gli azzurri possono considerarsi, tranquillamente, fra i club più scatenati in assoluto per quanto riguarda il mercato. La testa è in campo ma la dirigenza, almeno in parte, ha già la mente proiettata alla prossima stagione quando sarà vietato sbagliare e quando Gattuso sarà chiamato a realizzare un campionato all’altezza delle aspettative. E per cui, in effetti, il calciomercato che ADL gli metterà a disposizione, sarà fra i migliori di sempre. Detto di Osimhen, i partenopei non si fermeranno. E stando alle voci e alle indiscrezioni che arrivano, ci sarebbero ben 4 nomi del Real Madrid che sarebbero già finiti sulla lista dei possibili colpi in entrata del club Napoletano. Senza troppi giri di parole: andiamo a scoprirli >>> VAI ALLA LISTA