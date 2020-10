Calciomercato Napoli – Attacco ancora più forte? 10 nomi per sognare

Calciomercato Napoli , la lista dei 10 nomi per rinforzare l’attacco

NAPOLI CALCIO – Con gli otto gol segnati in appena due match disputati, l’attacco del Napoli ha dimostrato tutta la sua forza. Con la conferma di Mertens, il rilancio di Lozano e l’arrivo di Osimhen, Gattuso può disporre di bocche da fuoco di grandissimo valore. Nel mercato di gennaio, però, alcuni calciatori del reparto avanzato potrebbero salutare la campania. Ci riferiamo in particolare a Milik, Llorente e persino Petagna. Quest’ultimo inserito come contropartita tecnica in qualche affare. Ci sono ben 10 nomi ai quali Giuntoli sta pensando per sostituire i probabili partenti, alcuni sono da urlo >>>VAI ALLA LISTA