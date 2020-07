Calciomercato Napoli, Auriemma: “100 milioni e sì agli Azzurri: è fatta”

Napoli calcio mercato

Il pareggio contro i rossoneri può essere visto in vari modi: come un bicchiere mezzo pieno, come un bicchiere mezzo vuoto. Di fatto, gli Azzurri rimangono dov’erano, ma con una partita in meno da giocare. Nel frattempo, la dirigenza del club – come noto – è al lavoro per provare a capire il da farsi. Ci sono molte questioni da risolvere: dai rinnovi, alle cessioni, agli acquisti. In questo senso, le novità che arrivano sono diverse. E noi, ve le sveliamo tutte.Iniziamo pure col dire che per Under – uno degli obiettivi prefissati – le cose sembrano complicarsi un pochino. O meglio: non si sbloccano. Questo perché Giuntoli sembra concentrato su altri nomi, in primis quello di Boga. Ci sarà da convincere il Sassuolo, ma le possibilità in questo caso ci sono e come.

E poi c'è un'importante novità che arriva da TuttoSport, in un articolo a firma Raffaele Auriemma. Che ci parla di Fabiàn: "De Laurentiis ha avuto un colloquio decisivo con i rappresentanti della You First – scrive il giornalista – gli agenti del centrocampista spagnolo e hanno trovato il punto d'incontro su un accordo da 3 milioni stagionali più bonus, mentre il Napoli potrà fissare sul nuovo contratto una clausola rescissoria da almeno 100 milioni di euro. Fabian ha accettato di restare a Napoli anche per una ragione singolare: ha atteso di capire se il suo amico Dries Mertens trovasse l'accordo, prima di fare lo stesso". Insomma, la permanenza di Mertens non solo è una bella notizia per tutti. Ma è anche molto influente per altri giocatori, come potete vedere. E poi? E poi c'è Milik. Ma qui di novità non sembrano esserci: il giocatore è deciso ad andare via. Il Napoli, se ne farà una ragione.