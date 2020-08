Calciomercato Napoli, Gattuso a sorpresa: chiesto un (nuovo) bianconero!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Tante novità legate al calciomercato del Napoli. Sono arrivate in queste ore e adesso, noi proveremo a fare ordine vista la mole di notizie in questo senso. Iniziamo col dire che Gattuso e ADL, alla fine, andranno avanti insieme. Totalmente non confermate, le voci che parlavano di un possibile divorzio da qui a qualche tempo. I due, dopo essersi parlati, hanno trovato la quadra nell’arco di poche ore. A questo proposito, sul mercato, spuntano delle richieste precise che il tecnico avrebbe fatto alla proprietà >>> CONTINUA A LEGGERE