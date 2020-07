Calciomercato Napoli, ultim’ora: ADL prende una decisione pesantissima?

Calciomercato Napoli

CALCIO NAPOLI – Noi ve lo avevamo detto: ADL non intende perdere tempo. In nessun caso, ma in special modo per quanto riguarda il calciomercato in casa azzurra. Ecco il motivo per cui prendono particolarmente significato, le indiscrezioni lanciate dal noto giornalista Alfredo Pedullà. Che spiega per filo e per segno, quella che sarebbe la decisione – se vogliamo finale – del Napoli sul “caso” Osimhen. Sì, perché come viene riportato, il Napoli ha fatto praticamente di tutto. E forse, anche di più. Pur di portarlo a Napoli, ADL ha incontrato il ragazzo in più occasioni e tutt’ora, non si è rassegnato all’idea di perderlo. Il Napoli aspetta, non vuole mollare. Ma una decisione in questo senso l’avrebbe già presa.

Stando a quanto scrive sempre Alfredo Pedullà sul proprio sito web ufficiale, infatti, ADL non vuole aspettare in eterno ma del tempo, ancora, lo sta concedendo. Aspetterà almeno fino a mercoledì-giovedì. E solo dopo, nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto, si dedicherà ad altre piste per l’attacco. Quali? Noi un’idea ce l’abbiamo.

Sì, perché è evidente che se Osimhen è la scelta numero uno, nel caso in cui l’affare non si dovesse fare – per questo o quel motivo – qualcos’altro dovrà muoversi. Qualche altra pedina dovrà essere mossa per fare in modo che Milik – partente certo – possa essere sostituito in maniera adeguata. Le nostre indiscrezioni ci dicono che i colpi che accontenterebbero Gattuso sarebbero almeno due. Il primo, porta ad Immobile. Che però, difficilmente verrà fatto partire da Claudio Lotito. Il secondo, è invece quello che riguarda Belotti. Il giocatore del Torino che secondo noi, in Azzurro, farebbe il terremoto. Insomma: le possibilità, le alternative, ci sono e come. Il resto, lo scopriremo solo vivendo. A questo proposito, sempre parlando di mercato, va detto che ADL starebbe valutando pure 4 nomi dal Real Madrid >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA