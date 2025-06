1 di 2

L’evoluzione della rosa campione d’Italia richiede interventi mirati per mantenere l’ossatura vincente. Nonostante il tricolore conquistato con un reparto offensivo solido, emerge la necessità di elevare ulteriormente il tasso di imprevedibilità e concretezza in zona gol. Si cercano calciatori in grado di unire dinamismo fisico e abilità tecnica, capaci di inserirsi rapidamente in un contesto caratterizzato da ritmi elevati e idee di gioco chiare che dovranno però essere disperse su tre fronti. Il Napoli non avrà dalla sua l'assenza dalle coppa e questo è un fattore.

Napoli, ora hai le coppe

Tra le opzioni sul taccuino dei dirigenti si profila la volontà di individuare profili giovani ma già pronti a incidere, allo stesso tempo in grado di offrire un ritorno di immagine internazionale. Il club è convinto che un attaccante di qualità superiore possa garantire un salto di competitività, non solo in campionato, ma anche nella gestione dei momenti decisivi delle competizioni europee.

In questo contesto, il dialogo tra società e agenti è serrato: occorre stabilire basi contrattuali che soddisfino ambedue le parti e contemperino esigenze tecniche ed economiche.