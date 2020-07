Calciomercato Napoli, Sky svela tutto: possibili due colpi a sorpresa

Calciomercato Napoli

CALCIO NAPOLI – Come vi avevamo anticipato. Quello che credevamo alla fine sta accadendo davvero. DeLa, pare essere davvero scatenato. Per quanto riguarda le prossime mosse di calciomercato, infatti, ora i tifosi azzurri dovranno attendersi delle grosse novità in tutti i sensi.

Con Osimhen in arrivo, gli azzurri non si fermeranno e continueranno la loro rivoluzione nemmeno troppo silenziosa. In questo senso a fare il punto della situazione ci pensa anche SkySport che parla molto limpidamente di due giocatori che sarebbero finiti nel mirino degli azzurri. Nello specifico, a quanto pare, gli azzurri starebbero lavorando su dei nomi mai usciti prima. Il primo, è quello di Darwin Nunez. Attaccante classe 1999 che gioca nell’Almeria. In Segunda Division (la nostra Serie B) ha segnato la bellezza di 16 gol il 29 partite. Non malissimo. E infatti, il suo prezzo si aggira già fra i 20 ed 30 milioni di euro. E poi? Poi c’è il 15enne Lika Romero, in forza al Mallorca. Troppo piccolo? Sentite qua: lo seguono già Atletico Madrid e Barcellona ed è stato il più giovane esordiente di sempre nei 5 principali campionati Europei. In patria, è considerato il nuovo Messi. Poco altro da aggiungere, se non che il Napoli, ancora una volta, dimostra di essere con la antenne dritte su tutto ciò che riguarda il mercato. Ed i possibili colpi che potrebbe portarsi a casa. E non finisce qui. In tutto questo infatti, ADL starebbe puntando ben 4 giocatori in uscita dal Real Madrid! >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA