Calciomercato Napoli, rubare un colpo a Marotta? Giuntoli ci prova

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Da dove ripartire? Evidentemente, dal calciomercato. Il Napoli si muove, cerca di progettare e pianificare il da farsi. E fra un’indiscrezione che racconta della possibilità di Gattuso cittì della Nazionale e un’altra che parla di come Sarri tornerebbe – forse – più che volentieri, c’è spazio per qualcosa di più concreto. Il riferimento va ovviamente a quello che Giuntoli sta facendo in sede di trattativa. Con mille opzioni possibili e mille affari che potrebbero prendere una piega piuttosto che un’altra. A questo proposito, si fa molto interessante la volontà che il Napoli avrebbe di rivedere diverse zone del campo.

Una su tutte – stando alle voci di queste ultime ore – quella legata agli esterni. C’è infatti Emerson Palmieri che sarebbe finito di prepotenza nel mirino degli azzurri. In realtà, il giocatore sarebbe già presente da tempo sulla lista di Antonio Conte che lo vedrebbe benissimo all’interno della sua squadra. Ma adesso, c’è il Napoli che sarebbe più che convinto di “mettersi in mezzo”. Stando a quanto viene raccolto e pubblicato dal “Corriere del Mezzogiorno” il Chelsea chiede 25 milioni di euro ma l’affare, può chiudersi a 20 più qualche bonus. L’Italo-Brasiliano, a quanto pare, non vedrebbe l’ora di tornare in Italia e ora il Napoli, sarebbe un’opzione in più. Ma non finisce qui.

Sì, perché coi nerazzurri potrebbero aprirsi anche altri scenari. Legati ad Allan. Al momento, il giocatore azzurro sembra molto più vicino all’Everton ma se Conte dovesse dare l’ok ad un possibile scambio con Vecino, allora, l’affare potrebbe prendere piede in maniera diversa. Di fatto, in questo caso, stiamo parlando di qualcosa di molto ipotetico e dunque, non di “sicuro” sotto nessun punto di vista. Di certo, invece, c’è che sulla lista di mercato del Napoli ci sono anche altri nomi. Giuntoli, in questo senso, sembrerebbe piuttosto scatenato: “Si parla di ben 8 nomi!” >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO DEL NAPOLI