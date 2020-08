Calciomercato Napoli, un giornale Spagnolo fa sognare i tifosi Azzurri

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO MERCATO – Poi non dite che non ve lo avevamo detto. Gli azzurri non solo sono scatenati, ma si sono già portati a casa uno dei colpi più clamorosi di tutta la prossima – e intera – sessione di calciomercato. I tifosi azzurri, non possono fare altro che sognare. Osimhen, forse, è qualcosa di molto più grande di quanto loro possano anche solo immaginare. Ne è sicuro il noto quotidiano spagnolo “Marca” che in prima pagina, parla dei 15 migliori acquisti delle squadre Europee fino ad ora. E fra questi, non può non esserci lui. Che infatti, viene così descritto: “L’arrivo di Osimhen al Napoli era un segreto aperto. Il club azzurro si è assicurato uno degli arieti del momento. Potente, veloce, fortissimo nel gioco aereo ma sopratutto giovane. Il Nigeriano, infatti, ha 21 anni. La scorsa stagione, ha realizzato 13 gol in 27 partite“. Che per un “ragazzino”, tanto male non è. Ecco il motivo per cui ora come mai, i tifosi sperano che Osimhen possa regalare loro sogni e gioia. E sempre parlando di mercato, è arrivata in queste ore anche un’altra novità pesante >>> CONTINUA A LEGGERE