Calciomercato Napoli – Raffica di notizie, SkySport svela tutto!

NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte facendo il punto della situazione sul calciomercato degli azzurri. Il noto giornalista ha analizzato dettagliatamente ciò che sta accadendo soprattutto per quanto riguarda Vecino, Koulibaly, Veretout, Milik e Szoboszlai. “Non vorrei dire che oggi è più lontano ma non è più vicino. Lui rientrerà tra un mese se non di più ma l’Inter in questo momento considera i suoi giocatori cedibili solo a titolo definitivo”. Queste le sue parole a proposito del centrocampista uruguaiano dei nerazzurri. “Il Napoli lo valuta 10-12 milioni di euro, l’Inter 18.” In questo momento sembrerebbe che la trattativa abbia raggiunto un punto morto ma mancano pochi giorni alla fine del mercato e potrebbe ancora accadere di tutto.

Il giornalista ha proseguito dicendo: “Vendere Koulibaly per acquistare Veretout? Il Napoli venderebbe Koulibaly se arrivasse un’offerta giusta. Se lo vendesse, ADL potrebbe prendere Veretout, altrimenti difficilmente se ne priverebbe”. Poi, aggiornamenti anche su Milik.

“Milik? Il Napoli l’aveva ceduto ai giallorossi, poi da una parte il centravanti non ha voluto sentire ragioni per multa e pregressi, il Napoli anche.” – prosegue il giornalista – “La società capitolina forse non ha affondato il colpo decisivo. L’attaccante polacco comunque era un po’ restio ad accettare la proposta dei giallorossi perché voleva andare alla Continassa”. In questo momento Dzeko resta a casa, Pirlo ha accolto Morata a braccia aperte e per Milik l’unica cosa certa è che non c’è spazio. Per quanto riguarda il centrocampista ungherese Szoboszlai il giornalista di Sky Sport conclude dicendo: “al momento l’opportunità è tramontata, il Napoli è abbastanza coperto per quelle caratteristiche”. La questione Vecino sicuramente non è ancora chiusa. Gli ultimi giorni di mercato saranno bollenti. Detto questo, in casa Napoli, sta per scoppiare un vero e proprio terremoto: “ADL vuole mandare via 10 giocatori” >>> VAI ALLA LISTA