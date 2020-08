Calciomercato Napoli, voce clamorosa su Sarri: avete sentito?

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Pensare al futuro è quello che il Napoli deve fare adesso. E per farlo, sarà bene avere le idee chiare al massimo. Ecco il motivo per cui c’è ancora non è così sicuro che Gattuso possa rimanere sulla panchina azzurra. O meglio, c’è chi pensa che potrebbero essere trovate anche delle altre soluzioni. E’ il motivo per cui da qualche giorno – da quando è stato mandato via da Torino – Sarri inizia ad essere accostato con insistenza agli azzurri. Ma cosa c’è di vero? E’ possibile davvero, un suo ritorno all’ombra del Vesuvio? >>> CONTINUA A LEGGERE