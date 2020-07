Calciomercato Napoli, decisione pesantissima: Gattuso ci pensa

Calciomercato Napoli

Come accade periodicamente, oggi vogliamo tornare ad affrontare il discorso relativo alle cessioni del Napoli. O meglio, alle possibili cessioni. Ai calciatori Azzurri che alla fine di questa stagione, potrebbero andare via. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, sono diversi i nomi che potrebbero salutare, chi per un motivo, chi per un altro. Non è infatti una novità: Gattuso vuole una scossa sotto tanti punti di vista. Uno di questi, sarebbe legato al fatto che alcuni giocatori che hanno terminato il loro ciclo, alla fine, dovranno dire addio. Noi, abbiamo provato a realizzare una lista di nomi >>> VAI ALLA LISTA DELLE POSSIBILI CESSIONI