Calciomercato Napoli, Gattuso chiede 4 colpi? Ecco i possibili nomi

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Ultime novità relative al Napoli. A darle su Twitter, è Sportitalia che in poche righe “tranquillizza” tutti i tifosi azzurri che temevano un addio di Gattuso. Che però, non ci sarà. Salvo clamorosi colpi di scena infatti, il tecnico che ha portato i partenopei alla vittoria della Coppa Italia, rimarrà dov’è. Questo, perché ora sarebbe stato raggiunto un accordo fra lui e ADL. La base sarebbe quella di una firma che legherebbe Gattuso al Napoli fino al 2023 con uno stipendio da 1.6 milioni di euro più bonus.

E con l’ufficialità della cosa che dovrebbe arrivare in settimana. Detto questo, è evidente che per arrivare ad un accordo, Gattuso debba aver ricevuto delle garanzie anche sotto il punto di vista tecnico. O meglio: del calciomercato. Sì, perché non è una novità quella per cui per dire sì, “Ringhio” avrà sicuramente imposto delle condizioni necessarie al rilancio della squadra. Insomma, delle richieste precise sul mercato. Sempre Sportitalia, infatti, spiega come i giocatori richiesti da Gattuso, sarebbero 4. Proviamo a capire di chi potrebbe trattarsi >>> VAI AL PRIMO NOME