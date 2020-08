Calciomercato Napoli, sembrava fatta e invece può saltare tutto

L’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona non lascia troppi rimpianti. Va detto, che il Barcellona è di un altro pianeta. E se qualcuno aveva dei dubbi, ieri è stato prontamente smentito. Anche con il motore al minimo dei giri, la squadra Blaugrana riesce ad essere fra le più forti al mondo. Su questo, non ci piove. Sarà che in squadra, ha un giocatore come Messi che fa quello che vuole, quando vuole. I tifosi del Napoli ne sanno qualcosa, avendo avuto in rosa uno come Maradona ma sta di fatto, che da questo momento, si inizierà a pensare con maggior concentrazione alla prossima stagione. E stando alle ultime voci, una trattativa che sembrava quasi chiusa, ora potrebbe saltare in maniera definitiva >>> CONTINUA A LEGGERE

