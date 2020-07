Calciomercato Napoli – Rivoluzione: ecco i 7 colpi per l’anno prossimo

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Fra gli obiettivi degli azzurri c’è di tutto e di più. Ci sono nomi di giocatori che fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe immaginato e possibili conferme molto più semplici da prendere. Oggi, proveremo a capire però, quali potrebbero essere i 7 colpi in vista del prossimo anno. Quello che – secondo tutti gli addetti ai lavori – deve essere obbligatoriamente quello del ritorno alla lotta per lo scudetto e non solo. Quanto visto in questa stagione, è qualcosa di incommentabile e tutti i tifosi azzurri, non vedono l’ora di tornare a quel Napoli che tanto ha fatto sognare. Anche per questo motivo, sul mercato, è attesa una vera e propria rivoluzione. Proviamo a capire la fattibilità di 7 colpi, con il nostro consueto borsino >>> VAI ALLA LISTA DEI NOMI