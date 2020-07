Napoli Calcio Mercato

CALCIO NAPOLI – Gli azzurri puntano in alto. Anzi, in altissimo. In vista della prossima stagione l’obiettivo (non) dichiarato sembra essere quello legato allo scudetto. Ecco il motivo per cui si lavora costantemente per provare a capire quale rosa mettere a disposizione di Gattuso. E Auriemma, prova ad immaginare i 3 nomi per puntare al tricolore >>> CONTINUA A LEGGERE