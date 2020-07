Calciomercato Napoli, l’ultima idea: se riesce… è un capolavoro!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Ogni giorno una novità. In casa Napoli non si vuole davvero dare l’impressione – neanche nei fatti – di fermarsi mai. La stagione è praticamente terminata per quanto riguarda il campionato e la Champions, a breve, prenderà il posto negli interessi e nelle attenzioni. Tuttavia, è inutile negare che il calciomercato tenga banco e di questo oggi vogliamo parlarvi. Sì, perché il Napoli – sotto sotto – potrebbe essere al lavoro per un intreccio clamoroso.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Milik sarebbe più che mai proiettato con la testa a Torino dove Sarri lo attende a braccia aperte. Le sue ultime prestazioni con la maglia del Napoli addosso, non convincono. Non piacciono e a tratti, innervosiscono pure. Ecco il motivo per cui gli azzurri non si faranno grossi problemi a cederlo per far cambiare aria a lui, ma anche per portare aria nuova nel reparto offensivo napoletano che tanto ne ha bisogno. La richiesta è chiara: 50 milioni di euro. Paratici proverà ad inserire il cartellino di qualche calciatore nell’affare ma non è detto che il tutto, possa riuscire. Di fatto, o i 50 milioni o una parte di questi, ADL avrebbe in mente di utilizzarli immediatamente per prendere Boga. Il Sassuolo, da quella parte, chiede 40 milioni. Dunque, come cifre più o meno ci siamo. Sono simili. E questo, potrebbe agevolare un rapido ricambio generazionale e non solo. I prossimi giorni saranno caldissimi. Anche per questo. E sempre parlando di mercato va detto che sulla lista della spesa degli azzurri, ci sono anche dei nomi a sorpresa. Alcuni, davvero molto grossi >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO