Calciomercato Napoli, un colpo è vicinissimo: ecco il borsino

Calciomercato Napoli

Fare il borsino del calciomercato in casa Napoli è certamente fra le cose più difficili in questo momento. Visto che la società azzurra sembra essere tra le più attive di tutte. Per questo motivo, però, i tifosi partenopei hanno da esultare. Perché la volontà della proprietà è quella di fare bene. Di accontentare Gattuso e di regalargli, quindi, una squadra di primissimo livello in vista di una stagione – la prossima – dove non si potrà sbagliare dovendo tornare a lottare per lo scudetto. Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di fare il punto della situazione provando a capire quali sono i giocatori più vicini a vestire la maglia del Napoli e quali, invece, rischiano di allontanarsi definitivamente. Senza perdere troppo tempo, partiamo dal primo nome >>> VAI ALLA LISTA