Calciomercato Napoli, spunta una voce clamorosa: “I tifosi sognano”

Napoli calcio mercato

Tutto sembra pronto in vista della grande rivoluzione che il Napoli pare convinto più che mai, di voler mettere in atto. Un ribaltone necessario, nel momento in cui il cambio della guardia sulla panchina Azzurra, può evidentemente anche far cambiare i piani rispetto al mercato. In questo senso, da Roma, arriva una voce clamorosa.

Quando si parla di mercato, il Napoli sembra sempre sul pezzo. E c’è una voce che Repubblica riporta, che potrebbe davvero far drizzare le orecchie agli Azzurri. Quella per cui, dopo le ultime vicende legate al crollo dei biancocelesti, ora Immobile starebbe seriamente valutando l’ipotesi di andare via da Roma.

Sì, avete capito bene: “Subito dopo la partita persa a Lecce – si legge – con tre palle-gol fallite dal centravanti, erano arrivati insulti sui social a Ciro, che ne era rimasto sconcertato. La situazione si è aggravata sabato, nelle ore successive al ko con il Sassuolo, […]. Se poi dovesse decidere davvero di lasciare, il Napoli e diversi club di Premier sarebbero pronti ad accoglierlo”. Confermate dunque, tutte le indiscrezioni che mondoudinese.it vi aveva riportato nei giorni scorsi. La possibilità c’è. E forse, sia per Ciro che per la sua famiglia, sarebbe la più naturale di tutti. Gattuso lo accoglierebbe ovviamente a braccia aperte e Lotito, potrebbe ritrovarsi in cassa un bel gruzzolo di soldi che ADL dovrebbe comunque tirar fuori. Insomma: tutti contenti. Tranne, forse, i tifosi biancocelesti. Mentre quelli Azzurri, ovviamente, sarebbero felicissimi di avere il bomber (finalmente) con la maglia del Napoli addosso. Nel frattempo Gattuso, parlando di mercato, avrebbe già preparato la lista della spesa per la prossima sessione di trattative. Ecco i nomi per il suo Napoli >>> VAI ALLA LISTA