Calciomercato Roma, Di Marzio conferma: “Tiago Pinto ha fatto l’offerta!”

In attesa di conoscere il futuro di Fonseca, che si deciderà dopo la sfida contro lo Spezia, la Roma lavora sul calciomercato: ecco le ultime

Non è un momento semplice in casa Roma dopo la netta sconfitta nel derby e l'inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia. Ad inasprire ulteriormente la situazione poi c'è ovviamente anche il "fattaccio" relativo alle 6 sostituzioni che proprio non è andata giù alla dirigenza americana. Tanto che Friedkin e i suoi hanno già iniziato l'opera di rinnovamento interno. I primi a pagare per il mastodontico errore sono il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria. Entrambi lasceranno Trigoria nei prossimi giorni. Fari puntati però anche sul fronte calciomercato, con la Roma che vuole chiudere alcune operazioni prima della fine della sessione invernale.

I nomi caldi

Si continua a lavorare per un esterno offensivo e in questo caso il nome più gettonato è sempre quello di Stephan El Shaarawy. Il giocatore è in trattativa per rescindere il proprio contratto con lo Shanghai Shenhua e la Roma rimane alla finestra in attesa di novità e pronta all'affondo decisivo. Si defila invece l'ipotesi Bernard, pallino di Fonseca. Proprio l'incertezza sul futuro del tecnico portoghese ha raffreddato, almeno momentaneamente, questa pista. In prospettiva invece è sempre monitorato il brasiliano Otavio, che a giugno si svincolerà a parametro zero dal Porto. Ma le novità non finiscono qui. Anzi, a sorpresa, Tiago Pinto starebbe facendo un nuovo tentativo in extremis anche per un altro giocatore finito nel mirino giallorosso.

Blitz in extremis

Stiamo parlando di Bryan Reynolds, talentuoso terzino statunitense di proprietà del Dallas che pareva ormai essere destinato alla Juve, che lo "parcheggerebbe" per sei mesi al Benevento. La Roma pare non essersi però data per vinta e starebbe tentando di inserirsi nuovamente per il classe 2001. Come riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri restano in vantaggio, ma Friedkin e Tiago Pinto continuano a trattare con il Dallas e l'entourage del ragazzo. Conferme anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha dato ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla vicenda: "Reynolds sembrava ad un passo da Benevento e Juventus in sinergia, in realtà lo è ancora, ma attenzione al tentativo in extremis della Roma. C'è stato un rilancio giallorosso, offerto un milione in più al Dallas. Il giocatore sembra intenzionato a scegliere i bianconeri e il Benevento, vedremo se la Roma riuscirà a convincerlo e a spuntarla in questa sfida di mercato".