Calciomercato Roma, Dzeko si allontana? Friedkin punta 10 nomi top

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – La Roma ha presentato una proposta importante al proprio centravanti di riferimento. Friedkin ha resistito alle avance delle big italiane e straniere per Edin Dzeko, ma ora sta all’attaccante bosniaco accettare l’offerta formulata dal club giallorosso. Prolungamento fino al 2023 spalmando l’ingaggio da 15 milioni netti in 3 anni anziché in due. Sull’ex Manchester City sembrerebbe essere tornata alla carica la squadra di Conte. La dirigenza dei capitolini, quindi, si starebbe cautelando in vista di gennaio. Friedkin avrebbe messo nel mirino 10 top player che non farebbero rimpiangere Dzeko. >>>VAI ALLA LISTA