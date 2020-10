Calciomercato Roma, Fonseca insoddisfatto: ecco le mosse della società

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il calciomercato si è ufficialmente chiuso poco più di 10 giorni fa. Sono arrivati innesti importanti come Kumbulla, Borja Mayoral e c’è stata la conferma di Smalling. Il tecnico Fonseca, però, non è del tutto soddisfatto. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate al portale portoghese Record: “Sul mercato si poteva fare di più. Serve un DS”. La nuova società non rimarrà insensibile di fronte allo sfogo del proprio allenatore e già a gennaio opererà per rinforzare la squadra. Le ultime notizie rivelano di un avvicendamento in rosa che alzerebbe non poco il livello, per la gioia di Fonseca.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, fra le priorità per gennaio ci sarà quella di rinforzare la corsia sinistra. L’idea sarebbe di optare per un calciatore di esperienza internazionale, il nome caldo in tal senso sembrerebbe essere Sead Kolasinac dell’Arsenal. Il terzino bosniaco non è più un titolare inamovibile nei Gunners e starebbe valutando altre avventure calcistiche. Il piano della Roma è presto detto, mandare a giocare in prestito il promettente, ma ancora troppo giovane Calafiori (2002) e puntare su un profilo di alto livello come Kolasinac. L’operazione potrebbe sbloccarsi in tempi relativamente brevi per due motivi.

Il primo è che il prezzo del calciatore serbo non è eccessivo (10 milioni) anche grazie alla scadenza del contratto nel 2022. Il secondo è che sarebbe stato proprio uno degli agenti del terzino dell’Arsenal a proporlo alla Roma. Insomma, gli ingredienti per la fumata bianca ci sarebbero tutti. Probabilmente non arriverà soltanto Kolasinac a gennaio. Molto dipenderà dal cammino della squadra in questi primi mesi. Fonseca ha detto la sua sul mercato, ora starà alla società giallorossa dotare il proprio tecnico di un arsenale più adatto per dare l’assalto al quarto posto. Per altre notizie di calciomercato >>>CLICCA QUI

.