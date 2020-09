Calciomercato Roma, Friedkin ha deciso: “Ecco chi vuole prendere!”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – C’è ancora molta confusione. I giallorossi stanno cercando di capire da che parte iniziare in una sessione di calciomercato che sembra intrecciata su se stessa. Questo, per un motivo semplice: che niente è “facile” come può sembrare. Ci sono equilibri da preservare e scelte ponderate da portare a termine. Ad esempio: nel caso probabilissimo che Dzeko dovesse lasciare la Capitale, Milik è davvero la scelta giusta?

C’è anche Piatek in lista (e in questo caso il giocatore del Napoli sarebbe secondo noi mille volte meglio) ma in generale, l’idea che il Bosniaco sia “facilmente” sostituibile non può che essere sbagliata. Si tratta di un giocatore con esperienza internazionale, che conosce Roma e che probabilmente, si farà rimpiangere. Ecco il motivo per cui bisognerà capire bene cosa fare. E su chi puntare. Per non ritrovarsi fra un anno, a ripartire dall’ennesimo anno zero. In questo senso, Friedkin avrebbe in mente un piano molto chiaro.

Secondo quanto viene riportato da Ilario Di Giovambattista in diretta su Radio Radio, la Roma aspetterà il termine di questa sessione di calciomercato, per poi provare a portare in giallorosso Paratici: "A Torino non si trova più a suo agio". E questo, significa evidentemente qualcosa. La Roma, vuole ripartire da dirigenti navigati nel calcio italiano. Che sappiano fare le giuste scelte e che possano portare un valore aggiunto al club per cui lavorano. Bene: il patron romanista in questo senso, confermerebbe tutte le indiscrezioni dette e ridette a proposito di Paratici. Che – magari a gennaio – potrebbe prendere maggiori contatti con la Roma. Lasciando subito i bianconeri? Difficile. Ma comunque facendolo con vista sul prossimo anno. A cui però bisognerà arrivare prima, passando per la stagione che sta per iniziare. E su cui ci sarà molto, ma molto, da fare.