Calciomercato Roma, irrompe Friedkin: 7 nomi caldi per gennaio

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente il campionato di Serie A. La Roma di Fonseca ospiterà domenica allo stadio Olimpico il Benevento di Pippo Inzaghi, capace di vincere due delle tre partite fin qui disputate. Nel frattempo nella testa della società c’è già il calciomercato di gennaio. E’ normale che le strategie per la sessione invernale saranno indirizzate dal nuovo ds, ma il tecnico ha fatto sapere alla nuova proprietà dove la squadra andrebbe rinforzata. Ci sono già 7 nomi piuttosto caldi in orbita giallorossa. >>>VAI ALLA LISTA