Calciomercato Roma, arriva una notizia bomba: avete sentito?

Roma news mercato

AS ROMA NEWS – Indiscrezioni, voci. E poi? E poi solo il tempo – anche nel breve futuro – dirà quale sarà il prossimo allenatore della Roma. Se ancora Fonseca, o se invece – a sorpresa – qualcun’altro. Di sicuro c’è che il momento in casa Roma è complicato. Bisogna capire il da farsi, con una Champions League praticamente impossibile da raggiungere – salvo miracoli – e un progetto che da anni, ha solo promesso di decollare senza mai farlo davvero. E allora? Che fare?

Il cambio in panchina, potrebbe essere una soluzione. Almeno questo, è quello che in molti pensano. E in società? Che dicono? Qualche indiscrezione in questo senso arriva, ed è anche abbastanza potente. Alle parole, infatti, presto potrebbero seguire i fatti. Anzi, stando a quanto viene scritto e riportato dal Corriere della Sera, qualcosa di fattuale sarebbe già avvenuto. Con il dirigente romanista Franco Baldini, che si sarebbe incontrato con Spalletti. Sì, avete capito bene. Ne stanno parlando in molti e la notizia è che – appunto – non ci sarebbe stato solo un contatto telefonico ma un vero e proprio incontro. L’ex allenatore nerazzurro è rimasto fermo e dopo l’arrivo di Conte a Milano, ha deciso di non iniziare una nuova esperienza. Che la Roma – per la terza volta – possa essere la giusta pista? Lo scopriremo presto. Qualche primo contatto, però, ci sarebbe già stato.