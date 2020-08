Calciomercato Roma, terremoto a Trigoria: “Ecco cosa accadrà”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il piano in casa giallorossa è chiaro: se non è “tutto da rifare” poco ci manca. Nel senso che sono diverse le priorità, sia in uscita che in entrata e che dunque, tutto potrebbe essere “importante”. Ecco il motivo per cui, una delle cose da chiarire, è certamente legata al capitolo cessioni. Oggi, proveremo a capire qual è la lista dei nomi e dei giocatori, che sono più a “rischio addio” di tutta la rosa romanista. Iniziamo subito >>> VAI ALLA LISTA