Calciomercato Roma, ultim’ora bomba: proposto uno scambio clamoroso!

ROMA NEWS – E’ proprio vero che il calciomercato non concede tregua a nessuno. Anche in questo periodo ricco di match ravvicinati le voci sulle prossime operazioni da definire a gennaio si rincorrono numerosissime e, come spesso accade, sono anche contrastanti. Giusto pochi giorni fa vi avevamo raccontato dell’offerta della Roma a Dzeko per prolungare il contratto attuale (a scadenza nel 2022) fino al 2023, con ingaggio da 15 milioni totali spalmato in tre anni anziché in due. Ecco però, che a distanza di poche ore arriva un’altra notizia che sconvolgerebbe completamente il mercato giallorosso.

Come riporta Il Messaggero, l’attaccante bosniaco potrebbe finire alla corte di Conte durante la prossima finestra di calciomercato. L’ipotesi della cessione non è poi così remota, molto dipenderà dalla decisione di Dzeko sulla proposta della Roma. Il club nerazzurro, indipendentemente da tutto un tentativo a gennaio lo farà. Il centravanti giallorosso viene ritenuto dal tecnico dei nerazzurri il vice-Lukaku ideale. Come potrebbe evolversi a questo punto la vicenda?

E' tornata in auge l'idea di uno scambio con Radja Nainggolan, che tornerebbe di corsa nella capitale. Il centrocampista belga è ai margini del progetto di Conte e sarebbe un innesto importantissimo per la mediana della Roma. I capitolini, poi, partirebbero di nuovo alla carica per Milik, un affare praticamente concluso questa estate. I prossimi due mesi saranno decisivi per capire se questo interessante intreccio di mercato potrà effettivamente realizzarsi. Sintonizzatevi tutti per una nuova puntata dell'avvincente telenovela Dzeko.