Calciomercato Roma – Voci clamorose! Fonseca via? Al suo posto…

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il fatto che la panchina giallorossa non sia particolarmente semplice da gestire non lo scopriamo adesso. Da sempre gli allenatori che siedono sulle panchine delle squadre romane devono stare attenti a muoversi in punta di piedi, dimostrando il prima possibile il loro valore per non essere immediatamente presi di mira. La prima partita giocata fuori casa contro il Verona ha fatto scattare il primo campanello d’allarme. La Roma non è ancora pronta. A pesare molto c’è sicuramente l’assenza di un centravanti d’area, ma anche un “bel gioco” che è lontano un miglio. Anche Fonseca rischia di essere messo da parte. Due sono gli allenatori che fremono di tornare su una panchina di Serie A.

La partita giocata sotto gli occhi della nuova dirigenza texana non ha convinto nessuno. I tifosi sono i primi ad essere rimasti delusi. Nessuna traccia di Kumbulla, rimasto in panchina a guardare e tantomeno di Dzeko che clamorosamente potrebbe restare nella Capitale. Il gioco di Fonseca non è stato armonioso. La Roma ha creato diverse azioni pericolose ma ha rischiato altrettante volte di passare in svantaggio. Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, Massimiliano Allegri gradirebbe molto la panchina giallorossa. L’allenatore toscano attende sempre vigile una chiamata da Milano o da Parigi ma anche la Capitale sembrerebbe non dispiacergli affatto. Il secondo nome è un’altra recente conoscenza bianconera.

Stiamo parlando di Maurizio Sarri. L'allenatore è stato appena sostituito da Andrea Pirlo che con un gioco semplice, fluido e armonioso ha portato la "Vecchia Signora" a conquistare i primi 3 punti del suo campionato. Sarri potrebbe essere il prescelto. I suoi ultimi due anni, in cui ha vinto un'Europa League col Chelsea e uno scudetto con i bianconeri, non sono rimasti inosservati.