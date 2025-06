Calciomercato Torino | Terzino sinistro: Cairo va su 3 nomi!

1 di 2

Dopo aver confermato Biraghi come titolare, il Torino si concentra ora sulla ricerca di un terzino sinistro di riserva, con un profilo giovane ma già pronto a reggere il salto in Serie A. La dirigenza granata ha avviato i primi contatti con lo Young Boys per Jaouen Hadjam, classe 2002, nazionale algerino con passaporto francese, un dettaglio strategico che gli consente di non occupare slot da extracomunitario.

MERCATO TORINO - Hadjam in pole: ecco il piano per la fascia

Hadjam è un profilo che convince per prospettiva e struttura fisica: ha già accumulato esperienza in contesti competitivi e viene considerato un giocatore in crescita, pronto a fare il salto in un campionato di primo livello. La prima proposta granata, compresa tra 6 e 7 milioni di euro bonus inclusi, non ha ancora sbloccato la trattativa, ma ci si siederà al tavolo anche la prossima settimana per capire i margini.

Nel caso in cui l’affare con lo Young Boys non dovesse andare in porto, il Torino ha già pronto un piano B: nella seconda scheda vi raccontiamo quali sono le alternative già monitorate dal club e su quali basi economiche si fondano le possibili trattative parallele. Clicca qui per leggere gli altri due nomi per la fascia del Torino <<<