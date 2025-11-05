mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato – Cessione Sampdoria? Lombardo porta una novità clamorosa



La Sampdoria, continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Manfredi

La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra blucerchiata sa che deve spostarsi da una situazione di classifica decisamente complessa. Il team si trova all'ultimo posto e proprio per questo motivo sono necessari dei cambiamenti per evitare la retrocessione in Serie C.

Nelle ultime ore c'è stato il ritorno di Attilio Lombardo, bandiera storica del club che deve dare una mano per provare a centrare la salvezza finale. Proprio l'ex calciatore ha portato una novità importante dal punto di vista societario. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club <<<

