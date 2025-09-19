Calciomercato, clamoroso addio Juventus: “Va al Milan a gennaio!”

Il calciomercato, si sa, è imprevedibile e spesso ci regala incroci sorprendenti tra i grandi club di Serie A, come ben sanno ad esempio Juventus e Milan. In estate in effetti si è a lungo parlato di Dusan Vlahovic, in uscita da Torino e corteggiatissimo da Allegri per i rossoneri. Alla fine non se ne è fatto più niente, ma le strade di Juve e Milan potrebbero presto incrociarsi ancora sul mercato.