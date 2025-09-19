Il calciomercato, si sa, è imprevedibile e spesso ci regala incroci sorprendenti tra i grandi club di Serie A, come ben sanno ad esempio Juventus e Milan. In estate in effetti si è a lungo parlato di Dusan Vlahovic, in uscita da Torino e corteggiatissimo da Allegri per i rossoneri. Alla fine non se ne è fatto più niente, ma le strade di Juve e Milan potrebbero presto incrociarsi ancora sul mercato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato, clamoroso addio Juventus: “Va al Milan a gennaio!”
news calcio
Calciomercato, clamoroso addio Juventus: “Va al Milan a gennaio!”
Occhio alle ultime news di calciomercato su Juventus e Milan: un giocatore bianconero potrebbe trasferirsi a Milano già a gennaio
Nelle ultime ore infatti sono emerse nuove voci che riguardano direttamente bianconeri e rossoneri, che potrebbero ritrovarsi a trattare per un giocatore già in vista della sessione di gennaio. Questa volta non si parla di Vlahovic, ma di un altro bianconero che potrebbe cambiare maglia e trasferirsi a Milano: ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA