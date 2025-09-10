Calciomercato Genoa – Colombo non convince? A gennaio arriva il bomber

L'inizio di stagione del Genoa è valutabile al di sotto delle aspettative. La squadra rossoblù ha conquistato un solo punto nel corso dei primi 180 minuti ed ha grande voglia di mettersi in mostra. Il problema sembra essere soprattutto dal punto di vista offensivo.
Lorenzo Colombo sembra non convincere sotto tutti i punti di vista, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul bomber
Lorenzo Colombo è sicuramente un attaccante interessante, un profilo che ha esperienza nella massima serie ma fatica ancora a trovare la via del gol con continuità. Proprio per questo motivo la società sta pensando ad un'alternativa. Ecco tre profili perfetti per il mercato di Gennaio <<<
