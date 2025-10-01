Calciomercato – Colpaccio Juventus: arriva l’annuncio in diretta TV!

La Juventus è già tra i club di Serie A più chiacchierati in ottica calciomercato. E non è certo una novità: quando c'è la Juve di mezzo, le voci circolano sempre senza sosta. Anche perché effettivamente in casa bianconera ci sono diverse situazioni di mercato da monitorare con attenzione in vista del prossimo futuro.
Nelle ultime ore sono arrivate alcune conferme importanti su un grande colpo di calciomercato per la Juventus, ma non solo: ecco le novità
Un occhio particolare ovviamente va alla questione Vlahovic, che prima o poi dovrà essere risolta in un modo o nell'altro. E poi si parla sempre anche dei possibili colpi di calciomercato in entrata sulla lista della Juventus, già per gennaio. A tal proposito, attenzione alle ultime notizie rivelate in diretta TV che parlano proprio di questi fronti bollenti, tra Vlahovic e un colpaccio in arrivo <<<
