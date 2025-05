Mercato Cagliari – Colpo in arrivo da Napoli: ecco l’esterno per Nicola

La dirigenza sarda avrebbe messo nel mirino un esterno dei partenopei che potrebbe dare una mano per la prossima stagione

Dal momento che Zortea rischia di essere oggetto di interesse per tanti club nella prossima sessione di mercato, occorre munirsi di un piano B. La dirigenza del Cagliari sembra avere pronto un possibile nome in arrivo da una top del campionato italiano: il Napoli .

Pasquale Mazzocchi potrebbe un profilo valido per sostituire l'eventuale addio di Zortea . L'ex Salernitana ha dimostrato il suo valore sebbene a Napoli abbia fatto fatica ad emergere. Ciò che conta è la sua esperienza in A che è ciò che potrebbe convincere il Cagliari a puntare su di lui.

Inoltre Mazzocchi vuole ritrovare le sue grandi prestazioni come ai tempi della Salernitana e Cagliari potrebbe essere proprio il posto adatto a lui.