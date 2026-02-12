Situazione difficile per la Viola che non ha più tempo per sbagliare e deve rimettersi a lavoro con una certa continuità. Proprio per questo motivo la squadra sta cercando di aggiungere alla sua rosa i profili corretti per fare la differenza.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Colpo dall’Inter: arriva il bomber salvezza
news calcio
Calciomercato Fiorentina – Colpo dall’Inter: arriva il bomber salvezza
La Fiorentina potrebbe mettere a referto un vero e proprio colpo salvezza di primissimo livello. Non perdiamo un secondo su questo affare
Tanti i nomi che sono stati visionati nel corso delle ultime settimane e tra questi sembra esserci anche quello di un attaccante che ha tutte le caratteristiche per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Un nuovo bomber <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA