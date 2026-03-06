Calciomercato Fiorentina – Colpo dalla Juve! Pronti 15 milioni di euro

La Fiorentina sta lavorando in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra che ha bisogno di mettere a referto un rendimento decisamente elevato per allontanare in via definitiva la zona retrocessione diretta che è un vero e proprio spauracchio.

Nel frattempo si sta anche lavorando alla composizione della rosa del futuro e sta prendendo quota un nome nello specifico. Un calciatore davvero interessante e che è pronto al riscatto. Un vero e proprio colpaccio dalla Juve <<<