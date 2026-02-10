Calciomercato Fiorentina – Kean saluta in estate? Ecco dove andrà

Il centravanti della Fiorentina potrebbe salutare la squadra in via definitiva nel corso delle prossime settimane. Il calciatore ha un solo obiettivo davanti a se: la salvezza con la maglia viola. Raggiunto questo nuovo traguardo, però, potrebbe iniziare una nuova avventura con dei traguardi ben diversi.

Tante le squadre che lo hanno messo sotto osservazione e non vedono l'ora di poter dire la loro sul mercato e convincere la società a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sul futuro di Moise Kean <<<