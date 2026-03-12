La Viola continua a lavorare sul campo da gioco. Una squadra che sta cercando in tutti i modi di raggiungere un obiettivo tutt'altro che semplice, visto che la salvezza diventa sempre più complessa e da la sensazione che sarà una battaglia fino all'ultima giornata di campionato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Kean ha scelto il rossonero? Tutta la verità
news calcio
Calciomercato Fiorentina – Kean ha scelto il rossonero? Tutta la verità
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Il pareggio contro il Parma ha permesso di staccare il terz'ultimo posto, ma al momento la squadra si trova ad un solo punto e di conseguenza è una soluzione tutt'altro che semplice. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un colpo di primissimo livello. Kean sceglie il rossonero? La verità <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA