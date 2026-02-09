mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Vanoli lascia tutto? C’è già il nome del sostituto

Calciomercato Fiorentina – Vanoli lascia tutto? C’è già il nome del sostituto

La Fiorentina potrebbe fare un passo indietro e cambiare ancora una volta, visto la situazione di classifica a dir poco complessa: il punto
Lorenzo Focolari Redattore 

Vanoli

Il club viola continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società ha bisogno di mettere a referto un colpo decisamente importante con una squadra che ha tutte le qualità per uscire dall'attuale situazione di classifica, ma adesso rischia davvero tanto.

Una scossa, una seconda scossa per l'esattezza dopo quanto successo con Stefano Pioli. Un nuovo profilo che possa condurre la squadra alla salvezza finale. Ecco tutti i dettagli sul nuovo nome che prende quota per la panchina. Un profilo rivoluzionario per la Viola <<<

