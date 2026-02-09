Il club viola continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società ha bisogno di mettere a referto un colpo decisamente importante con una squadra che ha tutte le qualità per uscire dall'attuale situazione di classifica, ma adesso rischia davvero tanto.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Vanoli lascia tutto? C’è già il nome del sostituto
news calcio
Calciomercato Fiorentina – Vanoli lascia tutto? C’è già il nome del sostituto
La Fiorentina potrebbe fare un passo indietro e cambiare ancora una volta, visto la situazione di classifica a dir poco complessa: il punto
Una scossa, una seconda scossa per l'esattezza dopo quanto successo con Stefano Pioli. Un nuovo profilo che possa condurre la squadra alla salvezza finale. Ecco tutti i dettagli sul nuovo nome che prende quota per la panchina. Un profilo rivoluzionario per la Viola <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA