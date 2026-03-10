Calciomercato Fiorentina – Vanoli out: arriva il Campione del Mondo

Il club viola sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La salvezza è tutt'altro che assicurata, con una squadra che sta continuando a faticare e non riesce definitivamente ad allontanare la zona rossa della classifica.
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul mercato e sul nuovo mister
Proprio per questo motivo si sta continuando a fare del lavoro sotto traccia, per arrivare definitivamente a conquistare un grande piazzamento e soprattutto a pianificare nel migliore dei modi il futuro. La società pare aver già deciso il nuovo mister: ecco tutti i dettagli <<<
