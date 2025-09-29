Clamorosa follia di mercato: “Addio Juventus, può andare all’Inter!”

Non è una sorpresa quando si sente parlare di intrecci di calciomercato che coinvolgono alcune big della nostra Serie A, come ad esempio Juventus e Inter . I due club rivali, effettivamente, anche di recente sono stati accomunati da alcune situazioni di mercato di grande interesse.

E, stando alle ultime news, sembrerebbe che i destini di bianconeri e nerazzurri possano intrecciarsi di nuovo proprio in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato ad esempio dell'interessamento della Juve nei confronti di Davide Frattesi dell'Inter per il centrocampo. In questo caso invece parliamo di un big juventino che potrebbe fare il precorso inverso, trasferendosi da Torino a Milano. Marotta ci starebbe seriamente pensando: ecco tutti i dettagli in merito <<<