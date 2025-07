Follia di calciomercato, poco fa l’annuncio: “Ciao Juventus, va al Milan!”

Tra i protagonisti principali di questa intensa sessione estiva di calciomercato c’è sicuramente Dusan Vlahovic, centravanti serbo al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra Juventus e Milan. Il classe 2000 è in uscita da Torino, dove vive ormai da separato in casa, mentre Allegri sogna di ritrovarlo a Milano per guidare l’attacco rossonero. Occhio però, perché gli intrecci di mercato tra Milan e Juve potrebbero spostarsi anche su altri fronti e riguardano anche altri nomi di spicco.