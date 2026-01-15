mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Udinese – Galatasaray vuole il bomber: Pozzo ha risposto

Il Galatasaray vuole un centravanti che sta diventando una sicurezza per la massima serie del nostro campionato. Ecco tutti i dettagli
Pozzo

Per i bianconeri del Friuli Venezia Giulia si avvicina uno scoglio importante, contro una squadra di primissimo livello e che ha tutte le qualità per mettere in seria difficoltà l'equipe guidata da mister Kosta Runjaic. Servirà una partita perfetta proprio come all'andata.

Nel frattempo tiene banco anche il mercato. Un'operazione potrebbe prendere quota da un momento all'altro o meno. Nelle ultime ore si sta scaldando il possibile affare con il club turco per un bomber di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli e la risposta della società <<<

