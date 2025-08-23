mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Accordo con la Juve? Ecco il nuovo De Winter

news calcio

Calciomercato Genoa – Accordo con la Juve? Ecco il nuovo De Winter

Il Genoa sembra aver messo a referto un affare di primissimo livello o almeno è vicinissimo a chiuderlo. Tutti i dettagli sul nuovo colpo
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Accordo con la Juve? Ecco il nuovo De Winter- immagine 1

Un nuovo colpo di mercato direttamente dalla società bianconera per il Genoa è possibile? Una trattativa di primissimo livello con la società che non vede l'ora di aggiungere una firma ottima per la difesa e di conseguenza rinforzare in maniera decisiva il suo reparto arretrato.

Non sarà affatto semplice ed anzi c'è da superare la concorrenza avversaria, visto che anche altre squadre stanno osservando da vicino le prestazioni di questo difensore centrale. Tutti i dettagli sul possibile colpo dalla Juve <<<

