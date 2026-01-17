Daniele De Rossi non ha tempo da perdere ed anzi vuole chiudere un colpo di primissimo livello. La squadra ha bisogno di qualche rinforzo per raggiungere il suo obiettivo senza grossi patemi d'animo e proprio per questo si sta lavorando in maniera da chiudere i colpi il prima possibile.
Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Allegri: ecco il colpo dal Milan
Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Allegri: ecco il colpo dal Milan
Il mercato sta portando interessanti novità attorno al mondo giallorosso, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su questo mercato
Il nome che sta prendendo quota nel corso delle ultime settimane, arriva dalla massima serie del calcio italiano e stiamo parlando di un centravanti ancora di proprietà del Milan di Max Allegri. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul "nuovo" profilo <<<
