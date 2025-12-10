mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Gasp! Scambio clamoroso

news calcio

Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Gasp! Scambio clamoroso

Roma e Genoa sembrano operare in questa sessione di mercato con operazioni molto simili ed obiettivi abbastanza vicini: tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Gasp! Scambio clamoroso- immagine 1

Mister Daniele De Rossi ha messo a referto un lavoro di primissimo livello, con una squadra che sta alzando i giri del motore in maniera sensibile ed ha grande voglia di fare la differenza. Il club sta dicendo la sua e sa che deve conquistare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava molto più complessa.

La vittoria con l'Udinese non solo ha dato grande fiducia, ma soprattutto dimostrazione delle ottime qualità del team. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile scambio con una big del nostro torneo. Affare con la Roma <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA