Mister Daniele De Rossi ha messo a referto un lavoro di primissimo livello, con una squadra che sta alzando i giri del motore in maniera sensibile ed ha grande voglia di fare la differenza. Il club sta dicendo la sua e sa che deve conquistare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava molto più complessa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Gasp! Scambio clamoroso
news calcio
Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Gasp! Scambio clamoroso
Roma e Genoa sembrano operare in questa sessione di mercato con operazioni molto simili ed obiettivi abbastanza vicini: tutti i dettagli
La vittoria con l'Udinese non solo ha dato grande fiducia, ma soprattutto dimostrazione delle ottime qualità del team. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile scambio con una big del nostro torneo. Affare con la Roma <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA