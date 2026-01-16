Il club rossoblù non ha tempo da perdere e sta già cercando di mettere a referto delle trattative di primissimo livello. Dopo 16 giorni dall'inizio del mercato ci sono ancora diverse situazioni da migliorare sotto tutti i punti di vista. Un calciatore sembrerebbe pronto per iniziare la sua nuova avventura con la squadra rossoblù.
Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Guardiola? Colpo dal Man City
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Un colpo importante, visto che al momento manca un nuovo estremo difensore. Nicola Leali è in crescita, ma si sta cercando di aggiungere un altro elemento importante. Nelle ultime ore sta prendendo quota un affare clamoroso. Colpo direttamente dal Manchester City <<<
