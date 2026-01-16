mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Guardiola? Colpo dal Man City

Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Guardiola? Colpo dal Man City

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club rossoblù non ha tempo da perdere e sta già cercando di mettere a referto delle trattative di primissimo livello. Dopo 16 giorni dall'inizio del mercato ci sono ancora diverse situazioni da migliorare sotto tutti i punti di vista. Un calciatore sembrerebbe pronto per iniziare la sua nuova avventura con la squadra rossoblù.

Un colpo importante, visto che al momento manca un nuovo estremo difensore. Nicola Leali è in crescita, ma si sta cercando di aggiungere un altro elemento importante. Nelle ultime ore sta prendendo quota un affare clamoroso. Colpo direttamente dal Manchester City <<<

