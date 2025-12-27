Un possibile accordo tra la società capitolina ed il tecnico che fino a qualche mese fa dirigeva proprio il team della massima serie del calcio italiano. Daniele De Rossi ha messo tra i suoi preferiti due calciatori giallorossi ed il loro addio potrebbe prendere quota da un momento all'altro.
Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Roma: colpo dalla Capitale
Il Genoa mette a referto un accordo decisamente importante ed interessante con annesso doppio colpo direttamente dalla Capitale: il punto
Due profili che hanno tutto per fare la differenza in Serie A e farla soprattutto con la casacca del Genoa sulle spalle. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su questo colpo che cambierebbe tutto. Arrivano i rinforzi dalla Capitale <<<
