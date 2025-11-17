Calciomercato Genoa | Accordo De Rossi-Spalletti: colpo da Juve e Roma

Il ritorno sul campo da gioco si avvicina ed anche la prima sfida sulla panchina per un tecnico decisamente importante come Daniele De Rossi. Il coach ha il compito di guidare alla salvezza un'ottima società come quella di Genova e per farlo servono delle prestazioni decisamente importanti.
C'è l'accordo tra il tecnico dei giallorossi e quello dei bianconeri? Tutti i dettagli su un doppio possibile colpo di primissimo livello
L'aiuto, però, potrebbe arrivare non solo dal campo ma anche dal mercato. Un doppio colpo potrebbe stravolgere definitivamente la rosa del Grifone e rinforzarla in maniera a dir poco sensibile. Tutti i dettagli e il doppio affare con Roma e Juve <<<
