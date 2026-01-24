Sono giorni di mercato infernali per il calcio italiano, ma anche per il Genoa che nel corso delle ultime ore ha chiuso ben tre trattative importanti e si è assicurato le prestazioni di calciatori di primissimo livello. Tommaso Baldanzi è stato il primo acquisto fortemente voluto dal mister stesso che se lo era già assicurato ai tempi della Roma.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Vanoli? Colpo dalla Fiorentina
news calcio
Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Vanoli? Colpo dalla Fiorentina
Il Genoa si prepara verso i prossimi incontri di campionato e non vede l'ora di mettere a referto un colpo molto importante dalla Viola
Un nuovo estremo difensore ed un nuovo difensore centrale hanno portato il team a completare la rosa, anche se potrebbe esserci ancora un tassello da aggiungere. Tutti i dettagli sull'ultimo profilo messo sotto osservazione: un colpo di primissimo livello <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA