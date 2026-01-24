mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Vanoli? Colpo dalla Fiorentina

news calcio

Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Vanoli? Colpo dalla Fiorentina

Il Genoa si prepara verso i prossimi incontri di campionato e non vede l'ora di mettere a referto un colpo molto importante dalla Viola
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Accordo De Rossi-Vanoli? Colpo dalla Fiorentina- immagine 1

Sono giorni di mercato infernali per il calcio italiano, ma anche per il Genoa che nel corso delle ultime ore ha chiuso ben tre trattative importanti e si è assicurato le prestazioni di calciatori di primissimo livello. Tommaso Baldanzi è stato il primo acquisto fortemente voluto dal mister stesso che se lo era già assicurato ai tempi della Roma.

Un nuovo estremo difensore ed un nuovo difensore centrale hanno portato il team a completare la rosa, anche se potrebbe esserci ancora un tassello da aggiungere. Tutti i dettagli sull'ultimo profilo messo sotto osservazione: un colpo di primissimo livello <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA